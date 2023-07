Drachtster (24) opgepakt voor gewapende beroving

di 04 juli 2023 13.21 uur

DRACHTEN - Een 24-jarige man uit Drachten is op 30 juni door de politie opgepakt voor een gewapende beroving in Heerenveen. De Drachtster werd aangehouden samen met een 23-jarige man uit Heerenveen en een minderjarige vrouw uit de gemeente de Fryske Marren.

De beroving vond op 19 mei plaats in de omgeving van het treinstation in Heerenveen. Een man werd onder bedreiging van een vuurwapen beroofd van zijn telefoon en tas. Het slachtoffer was naar Heerenveen gekomen voor een afspraak, maar trof in plaats daarvan twee mannen die het op zijn spullen voorzien hadden.

De twee verdachten konden helaas ontkomen. Hoewel het slachtoffer niet gewond raakte maakte de gebeurtenis uiteraard grote indruk. De recherche / politie nam de zaak dan ook hoog op en is direct een onderzoek gestart.

De verdachten werden vrijdag 30 juni aangehouden. Het duo werd dinsdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij de straatroof. De vrouw is niet voorgeleid, maar blijft wel verdachte.

Onderzoek gaat door

Met de drie aanhoudingen is het onderzoek nog niet afgerond. De recherche ontvangt graag meer informatie van mensen die mogelijk iets hebben gezien of gehoord dat met de misdrijven te maken heeft.

Mogelijk zijn er buiten de drie aangehouden verdachten meer personen bij de delicten betrokken. Het is dan ook niet uitgesloten dat er op een later moment meer aanhoudingen volgen.

Weet u meer over de beroving onder bedreiging van een vuurwapen die in de middag van vrijdag 19 mei plaatsvond, heeft u bijvoorbeeld informatie over de personen die hier verantwoordelijk voor zijn? De politie vraagt u dan met klem contact op te nemen met de politie door te bellen met 0900-8844.