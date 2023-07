Kick-off van Iepenloftspul Izer in Rottevalle

di 04 juli 2023 10.00 uur

ROTTEVALLE - In Herberg van Smallingerland in Rottevalle was afgelopen weekeinde de 'kick-off' gehouden voor het Iepenloftspul IZER.

Afgevaardigden van de gemeente, provincie, spelers, buren, artistiekteam, sponsoren en

het bestuur zorgden voor een volle zaal. De hapjes en drankjes werden aangeboden door Freddy en Aukje van de Herberg van

Smallingerland.

Voorzitter Grytsje Lieuwes gaf als eerste tekst en uitleg over het idee van het iepenloftspul en daarna nam Atze Bron het woord en hij vertelde met woord en beeld over het speelvlak en waar de voorstellingen zullen plaatsvinden in september.

Filmpjes van de repetitieavonden werden daarna gepresenteerd door Johan ter Elst en er werd een scène live gespeeld na een inleidend verhaal van regisseur Wouter Daane. Samen met Karin Idzinga vormen ze een duo regie.

Immie Jonkman, directeur van Arcadia en wethouder van de gemeente Smallingerland,

Maria la Roy, spraken lovende woorden over het initiatief om het Iepenloftspul te organiseren.

De Mienskip en de verbinding in Rottevalle is groot, de spelers en regisseurs zijn enthousiast en het bestuur van Izer is zeer ingenomen met de goede samenwerking met het professionele artistieke team.

Nog 12 weken te gaan en dan worden er 6 voorstellingen gespeeld op een zeer bijzondere

locatie: midden in het dorp voor de Herberg, die er ook in 1887 al stond. Samen met het 135 jarige skûtsje vormen ze het decor. Het stuk is een ode aan het skûtsje 'de Rot'.

Tickets zijn nu te bestellen via www.iepenloftspulrottefalle.nl

