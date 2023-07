Celstraffen voor winkeldiefstal en bedreigen beveiliger azc

ma 03 juli 2023 16.30 uur

LEEUWARDEN - Twee oud-bewoners van het azc in Drachten zijn maandag door de politierechter bij verstek veroordeeld tot celstraffen van een week. De twee hebben eind januari levensmiddelen gestolen bij de Albert Heijn aan het Kyriat Onoplein.

Rugzak

Een winkelmedewerker zag dat de mannen, 21 en 35 jaar oud, zich verdacht gedroegen. Op beelden van de bewakingscamera’s was te zien dat ze spullen in een rugzak stopten. Aanvankelijk werd alleen de jongste van de twee aangehouden.

Hoofdagent uitgescholden voor \'racist’

Hij sloeg op de vlucht maar hij werd even later toch opgepakt. De 35-jarige werd in de omgeving van de winkel aangehouden. Ze hadden voor meer dan 66 euro aan levensmiddelen gestolen. De 35-jarige schold een hoofdagent uit voor \'racist’.

Arm uit de kom

De man verklaarde later dat de agent er voor zou hebben gezorgd dat zijn arm uit de kom was geraakt. Bij een vechtpartij op het Drachtster azc, op 12 maart van dit jaar, had de 21-jarige een beveiliger uitgescholden voor \'racist’. Ook had de man een snijbeweging langs de keel gemaakt richting de beveiliger.

Beeldscherm op de grond gegooid

Op het bureau in Leeuwarden had hij een dag later in de verhoorruimte een tolk uitgescholden en had hij een beeldscherm vernield door het op de grond te gooien.

De politierechter scheerde beide mannen over een kam en veroordeelde ze tot een week cel plus een week voorwaardelijk. De mannen hebben beide momenteel geen vaste woon- of verblijfplaats.