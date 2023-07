Noodlottig ongeval: vrouw valt in water en overlijdt

ma 03 juli 2023 16.14 uur

DRACHTEN - Een vrouw is maandag in het water gevallen in de haven aan het Buitenstvallaat in Drachten. De hulpdiensten werden om 15.00 uur opgeroepen voor het ongeval.

Het slachtoffer was volgens de politie vanaf een boot in het water gevallen. Nadat de drenkeling uit het water was gered, hebben de hulpdiensten zich ontfermd over het slachtoffer.

Alle hulp mocht helaas niet meer baten. De vrouw overleed ter plaatse. De politie laat weten dat het gaat om een noodlottig ongeval.

