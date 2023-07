Roemeen (28) opgepakt vanwege openstaande celstraf

zo 02 juli 2023 20.07 uur

DRACHTEN - Een 28-jarige Roemeense man is zondag omstreeks 15.00 uur door de politie gearresteerd op de Loswal in Drachten. De man was eerder al veroordeeld voor betrokkenheid bij mensenhandel en had nog een openstaande gevangenisstraf van 224 dagen.

De verdachte is in hechtenis genomen om zijn resterende straf uit te zitten.