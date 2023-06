Werkstraf geëist voor dodelijke aanrijding met fietser in Drachten

vr 30 juni 2023 18.00 uur

LEEUWARDEN - Een 55-jarige vrachtwagenchauffeur uit het Noordbrabantse Andel heeft volgens het Openbaar Ministerie schuld aan een ongeval in Drachten waarbij een 67-jarige fietser uit die plaats om het leven kwam.

Werkstraf van 120 uur en rijontzegging

Officier van justitie Remco Joustra eiste een werkstraf van 120 uur en een voorwaardelijke rijontzegging van een jaar. Het slachtoffer werd aangereden op de hoek van de Hemmen en de Loswal. De vrachtwagen stond achter de fietser en diens vrouw. Bij het optrekken is de vrachtwagen met de linker voorkant tegen het slachtoffer aan gereden. De fietser overleed ter plaatse.

Chauffeur was verkeerd gereden

De verdachte verklaarde dat hij de fietser niet heeft gezien op het moment dat hij begon te rijden. Hij werd er door zwaaiende en roepende omstanders op geattendeerd dat er een aanrijding was geweest. Toen de chauffeur zag wat er was gebeurd, heeft hij meteen 112 gebeld. De man moest een lading afleveren bij een bedrijf in Drachten, maar hij was verkeerd gereden.

Verkeersbord over het hoofd gezien

Het verkeersbord dat aangaf dat hij de weg niet in mocht rijden had hij over het hoofd gezien. Daaraan koppelde de officier de aanmerkelijke schuld aan het ongeval: de chauffeur heeft volgens de officier over een langer traject belangrijke dingen – het verkeersbord \'verboden richting’ en de fietsers - over het hoofd gezien. Joustra: "Het past in het plaatje van iemand die zoekend rondrijdt".

Verdachte heeft "voorzichtig en behoedzaam" gereden

Advocaat Paul Logemann draaide de redenatie van de officier om: juist omdat hij veel oog had voor het overige verkeer had de verdachte het verkeersbord over het hoofd gezien. Logemann bepleitte vrijspraak, hij vond dat niet bewezen kon worden dat zijn cliënt aanmerkelijk onvoorzichtig of onoplettend had gereden. De man heeft steeds "voorzichtig en behoedzaam" gereden, stelde de raadsman. Dat had een getuige bevestigd.

"Geen strafrechtelijk verwijtbare gedraging"

De verdachte heeft volgens Logemann wel degelijk verklaard dat hij fietsers had gezien. Behalve vlak voor de aanrijding, toen hij de fietsers een kort moment uit het oog was verloren. "Er is geen sprake van een strafrechtelijk verwijtbare gedraging", aldus Logemann.

Traumabehandeling

Het ongeval heeft veel impact gehad op de verdachte. Aanvankelijk wilde hij helemaal stoppen met zijn werk, maar hij is toch weer in de vrachtauto gestapt. Hij heeft een traumabehandeling gevolgd. Hij en zijn werkgever hebben een kaart naar de nabestaanden gestuurd en de man, die het tijdens de zitting zo nu en dan te kwaad had, staat open voor contact met de familie van het slachtoffer. "Dat is te prijzen", vond de officier.

De rechtbank doet op 14 juli uitspraak.