Politie doet enorme vondst na melding gestolen fiets

vr 30 juni 2023 14.56 uur

DRACHTEN - De politie heeft vrijdag zo'n 25 - voornamelijk elektrische - fietsen in beslag genomen in Drachten. Ook twee scooters, diverse fietsaccu's en gereedschap werd meegenomen. Het vermoeden is dat al deze goederen van diefstal afkomstig zijn.

Melding gestolen fiets

De vondst werd gedaan naar aanleiding van een melding van een gestolen fiets bij een woning op het Lidlum. Toen de agenten daar ter plaatse kwamen troffen zij de gestolen fiets aan. Er is ter plekke onderzoek verricht en meerdere fietsen bleken van diefstal afkomstig.

Vrachtwagen vol

Een vrachtwagen van de gemeente Smallingerland is ter plaatse gekomen en heeft zo'n 25 fietsen en twee scooters ingeladen. Deze zullen naar het politiebureau worden gebracht en onderzoek zal moeten uitwijzen of al deze fietsen en scooters van diefstal afkomstig zijn. Ook wordt onderzocht wat de herkomst is.

De politie laat WâldNet weten dat er nog geen aanhoudingen zijn verricht.

FOTONIEUWS