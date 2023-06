Auto rijdt in heg Dunoardswei

wo 28 juni 2023 09.33 uur

HOUTIGEHAGE - Een bestuurder van een auto is woensdagmorgen rond kwart voor acht met zijn auto in een heg beland op de Dunoardswei in Houtigehage. De man verloor door onbekende oorzaak de macht over het stuur en belandde deels in en op de heg, ter hoogte van het voetbalveld van de plaatselijke voetbalclub.

Politie en ambulance kwamen ter plaatse. Na een check in de ambulance bleek de bestuurder ongedeerd. Zijn wagen was er slechter aan toe, berger Collewijn moest deze van de heg takelen.

