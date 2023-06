Brandweer blust brand midden in weiland

wo 28 juni 2023 09.06 uur

HOUTIGEHAGE - De brandweer van Surhuisterveen werd in de nacht van dinsdag op woensdag ingezet voor een buitenbrand aan de Fianen in Houtigehage. Er bleek een brand te zijn midden in een weiland. De brand was vanaf afstand goed te zien.

Een lokale boer heeft de brandweer geholpen om bij de brandhaard te kunnen komen. Hiervoor moest de brandweer door enkele paden en weilanden worden geloodst.

Door de brandweer is de felle brand geblust. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend.

