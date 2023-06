Brandweer rukt uit voor kapotte transformator

wo 28 juni 2023 05.55 uur

DRACHTEN - De Drachtster brandweer werd woensdag rond 4.30 uur opgeroepen voor een brand in een bijgebouw. Een van de bewoners van de Rinze Wibbelinkstraat in Drachten had een knal gehoord en flitsen gezien in een transformatorhuisje.

Eenmaal ter plaatse was er weinig meer te zien. Wel hing er een vreemde lucht rondom het gebouwtje. Daarnaast kwam er ook aardig wat warmte uit. Een monteur van Liander is ter plaatse gekomen om het kastje te openen.

Uit voorzorg bleef de brandweer wel ter plaatse. Toen de monteur de kast opende was er op het eerste gezicht niet veel te zien. Na enige inspectie bleek een transformator kapot te zijn gegaan. Er lag iets van olie bovenop.

Volgens Liander zitten er zo'n 25 woningen aan de Rinze Wibbelinkstraat zonder stroom. Een aggregaat zal ter plaatse komen als tijdelijke oplossing. De transformator zal moeten worden vervangen. Wanneer dit precies gaat gebeuren is nog niet bekend.

