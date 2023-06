Maarten geeft alles, zelfs drie dagen na zijn finish

di 27 juni 2023 15.16 uur

GORREDIJK - Drie dagen na zijn grote finish, op woensdag 28 juni, kijkt Maarten van der Weijden op het podium in Theater De Skâns Gorredijk terug op zijn enorme prestatie: de Elfstedentocht zwemmen, fietsen en wandelen in één week tijd.

Maarten geeft dus niet alleen alles, hij vertelt ook alles. Hoe train je voor zo’n prestatie? Hoe hield hij het vol en wat waren de moeilijke momenten? Wat kunnen wij allemaal leren van zijn drive? En wanneer is het eindelijk genoeg?

Het is hoe we zwemmer en olympisch medaillewinnaar Maarten van der Weijden kennen van zijn Elfstedenzwemtocht in 2018 en 2019. De tochten waarmee hij in totaal ruim €12 miljoen bij elkaar zwom voor onderzoek naar kanker en de ondersteuning van patiënten.



Van 18 t/m 25 juni zwom, fietste en liep Maarten de Elfstedentocht. Het was soms even spannend of het ging lukken, maar hij heeft het gedaan: 3 x 200 kilometer om geld op te halen voor 11 verschillende kankeronderzoeken. Woensdagavond komt hij in De Skâns Gorredijk en vertelt hij zijn verhaal: waarom het nog steeds niet genoeg was en hij de tocht dit keer niet alleen zwom, maar direct daarna ook nog wilde fietsen en lopen.



In anderhalf uur kijkt Maarten met het publiek terug op zijn enorme prestatie. Een avond waarin hij drie dagen na zijn geweldige prestatie op het podium van theater De Skâns in Gorredijk staat en alles vertelt, zonder voorbereiding, recht vanuit zijn hart.