Brandweer redt paarden van uitdroging in Drachten

zo 25 juni 2023 13.11 uur

DRACHTEN - De brandweer van Drachten is zondag aan het begin van de middag op verzoek van de politie ter plaatse gekomen aan de Wetterwille in Drachten. Hier stond in een weilandje, midden in een woonwijk, een aantal paarden die al meerdere dagen geen water hadden gekregen.

Vanwege de hoge temperaturen (29 graden Celsius) hadden ze dringend water nodig. De brandweer heeft de waterbakken gevuld om te voorkomen dat de paarden uitdrogen.

Het is overigens niet de eerste keer dat de paarden gered moesten worden. Vorig jaar heeft de brandweer in de zomer ook al eens de paarden water moeten geven. Ook geven enkele buurtbewoners aan dat ze de paarden ook wel eens van water voorzien. De politie heeft de zaak in onderzoek.

