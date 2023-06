VVD-Smallingerland: bouwer betaalt volledige leges

wo 21 juni 2023 17.00 uur

DRACHTEN - De kosten die de gemeente Smallingerland maakt bij nieuwbouwplannen, moeten volledig door de initiatiefnemers worden betaald. Met dat standpunt kwam de VVD-raadsfractie dinsdagavond tijdens Het Debat.

Fractievoorzitter Marco Molhoek presenteerde een amendement op het collegevoorstel om de legeskosten te verdelen.

Burgemeester en wethouders willen 80 procent aan de initiatiefnemer toerekenen en zelf 20 procent betalen. Het VVD-amendement gaf zoveel stof tot vragen dat ook het collegevoorstel over twee weken opnieuw wordt behandeld.

Met de invoering van de Omgevingswet in 2024, die 26 losse wetten bundelt, vallen de legesopbrengsten van zo’n 0,5 tot 1 miljoen euro direct weg. De gemeente wil de eerste jaren de kosten voor werkzaamheden voor eigen rekening nemen, het eerste jaar ruim zeven ton; in het vierde jaar is dat verlies gehalveerd en nog later wellicht gaat dat naar nul.

Wethouder Maria le Roy noemde een gemeentelijke bijdrage van 20 procent in de kosten redelijk. "We moeten de nieuwe werkwijze vorm geven. Het hangt er van af wat er op ons afkomt. Onze inschatting is gebaseerd op basis van de historie." De VVD-fractie voelt er niets voor om de belastingbetaler voor die kosten op te laten draaien. "We pleiten voor een kostendekkend tarief."

Net als het collegevoorstel komt ook het VVD-amendement over twee weken weer op de agenda. Molhoek kreeg de nodige kritiek van de collega-raadsleden. Hij had zijn voorstel pas om half vier dinsdagmiddag opgestuurd. Dat was laat, erkende hij, maar de materie is volgens hem ook complex. Voor de overige raadsleden was dat argument dezelfde reden om om uitstel van behandeling te vragen. Ze willen zich eerst in de gevolgen ervan verdiepen.