Museum Dr8888 verwelkomt de 1000e bezoeker

wo 21 juni 2023 10.12 uur

DRACHTEN - De Limburgse Carel Hamers werd dinsdag 20 juni als de 1000e bezoeker verwelkomd in de Merzbau van Museum Dr8888. Hij werd door de conservatoren van het museum verrast met een mini Merz en een speciale rondleiding. Dat het ook nog de geboortedag was van Kurt Schwitters, maakte de dag nog eens extra bijzonder.

Hamers vond de Merzbau heel indrukwekkend. "Je kunt er wel naar blijven kijken." Ook is hij vol lof over de inrichting van de tentoonstelling. "Wat ik zo mooi vind, is dat de geschiedenis van Drachten hier zo mooi terugkomt", vult zijn vrouw Truus Hamers aan. "Daar zou ik erg trots op zijn, als ik hier zou wonen."

Museumkaart

Hoewel het echtpaar niet in de buurt woont, waren ze wel bekend met het museum. "Dat is ook het voordeel van een museumkaart", aldus mevrouw Hamers. "Je gaat dan sneller voor de tweede keer hetzelfde museum bezoeken en ontdekt elke keer wel iets nieuws." Hamers bezoekt graag kleinere musea: "Juist dan kun je alles goed in je opnemen en met aandacht bekijken."

Museum voor jong en oud

De tentoonstelling EIN PARADIES FÜR DIE NEUE KUNST KURT SCHWITTERS IN DR8888 is sinds 29 april open voor publiek. De Merzbau van kunstenaar Marten Winters wordt door de bezoekers enorm goed gewaardeerd. Winters maakte de Merzbau van afgedankte materialen van inwoners van Drachten.

Behalve reguliere bezoekers, weten ook steeds meer scholen de weg naar het museum te vinden. Het museum biedt hiervoor speciale educatieprogramma’s aan.