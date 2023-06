Stijging lonen in 2024 bij zorgclub Carins Drachten

wo 21 juni 2023 10.10 uur

DRACHTEN - Zorg- en welzijnsorganisaties Carins in Drachten krijgt in 2024 met een relatief grote stijging van de loonkosten te maken. In de begroting is een post van 477.000 euro gereserveerd, maar dat bedrag is afhankelijk van de cao-onderhandelingen, vertelde directeur-bestuurder Tjally Otter dinsdagavond tijdens de vergadering van de Ronde Tafel in Smallingerland. De geschatte stijging van tien procent vindt dan in de tweede helft van het jaar plaats.

Over de hele linie blijft het pittig voor Carins, dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van de Wmo, Jeugdwet, Participatiewet en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Na een haastige start in 2018 hebben Carins en de gemeente steeds beter zicht op het verwachte aantal inwoners dat jaarlijks een beroep op Carins doet.

De verwachting is dat in 2024 het aantal meldingen ongeveer hetzelfde blijft als dit jaar. Een uitzondering daarop is de preventieve schuldhulpverlening, waarvoor extra personeel wordt aangenomen. Daardoor stijgt het aantal fulltime eenheden met 0,78 naar een totaal van 80.

"Het blijft uitdagend als het om capaciteit gaat. We hebben wel heel zware gevallen, maar moeten het hier eerst mee doen en daarmee aan de slag", reageerde Otter op vragen van gemeenteraadsleden. Gevallen doorschuiven naar de welzijnsorganisatie Maatschappelijk Ondernemen Smallingerland (MOS) is nog niet aan de orde. "We investeren bovendien veel in opleiding."

Ook wordt meer duidelijk hoeveel tijd een medewerker kwijt aan verschillende soorten hulpvragen kwijt is. Tegelijkertijd wil Carins de administratieve lasten voor de werknemers verlagen en het werk waar mogelijk verlichten.

Het ziekteverzuim bij Carins ligt momenteel op acht procent. Directeur-bestuurder Tjally Otter liet in de bijeenkomst weten dat cijfer in 2024 terug te willen brengen naar vijf procent. "We hebben daar echter maar beperkt invloed op. Ook kortdurend verzuim zit daar bij inbegrepen."