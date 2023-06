Wisselbeker voor CMV Crescendo uit Drachten

ma 19 juni 2023 10.13 uur

DRACHTEN - Op het Duitse eiland Borkum vond dit weekeinde het jaarlijkse muziekfestival van de Muziekbond Groningen en Drenthe (MGD) plaats. CMV Crescendo uit Drachten vertrok al bij het krieken van de dag naar Eemshaven voor de overtocht naar Borkum.



Na een rondje over de boulevard bereidden de leden zich in het Kulturinsel voor op het spelen van het grote werk in de concertzaal. Er was gekozen voor het stuk Banja Luka van componist Jan de Haan. Dit werk vertelt een verhaal over de gebeurtenissen in Banja Luka tijdens de oorlog in voormalig Joegoslavië in de jaren negentig.

Geen vrolijke melodieën, maar wel prachtige solistische partijen, grote dynamiekverschillen en een indrukwekkend einde. Daarna verzorgde CMV Crescendo nog een feestelijk optreden in de buitenlucht waar veel publiek een feestje bouwde.

Al snel was het tijd voor het bekend maken van de uitslagen. De jury beoordeelde de uitvoering van Banja Luka door CMV Crescendo onder leiding van dirigent Klaas van der Woude met maar liefst 94 punten. Dit is in de afgelopen decennia niet eerder gebeurd.

CMV Crescendo was hiermee ook nog eens de hoogst scorende vereniging van het gehele festival. Hierdoor gingen er zowel een eerste-prijsbeker als een wisselbeker mee naar Drachten. Een groot deel van de leden bleef nog een nachtje op Borkum. Zo konden ze nog samen nagenieten van deze bijzondere prestatie.