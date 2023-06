Bewoonster ademt rook in bij woningbrand in Drachten

zo 18 juni 2023 02.43 uur

DRACHTEN - Bij een woningbrand aan De Excelsior in Drachten zaterdagnacht heeft de bewoonster rook ingeademd. Een vaatwasser was door nog onbekende oorzaak in brand gevlogen. Als gevolg daarvan was de woning vol rook komen te staan.

Een ambulance is ter plaatse gekomen om het slachtoffer te onderzoeken. De bewoonster is met de ambulance meegegaan naar het ziekenhuis.

Ook de brandweer kwam ter plaatse. De spuitgasten zijn de woning binnengegaan om de brand te blussen. Vervolgens is de woning geventileerd.

FOTONIEUWS