Vernielingen bij voetbalvereniging Harkema-Opeinde

za 17 juni 2023 12.50 uur

HARKEMA - Bij voetbalvereniging Harkema-Opeinde zijn opnieuw een reeks vernielingen gepleegd. Ongewenst bezoek heeft de tribune gebruikt als hangplak en de nodige schade aangericht.

Het glas in de kozijnen is vernield, kuipstoelen zijn verbrand, alles is besmeurd met bakpoeder, reclameborden zijn vernield en er is brand gesticht. Ook werd er troep achtergelaten.

De vereniging heeft aangifte gedaan bij de politie. Eventuele getuigen die meer weten kunnen contact opnemen met de voetbalvereniging of met de politie via 0900-8844.

