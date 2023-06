Veel rook bij brand in het bos in de Hemrik

vr 16 juni 2023 18.54 uur

HEMRIK - Aan de Butewei in de Hemrik is vrijdag rond 18.30 uur brand ontstaan in het bos. Om over voldoende water te beschikken schaalde de brandweer snel op naar middel brand.

Bij de brand kwam korte tijd veel rook vrij wat in de wijde omgeving was te zien. Brandweerlieden uit Jubbega, Oldeberkoop, Beetsterzwaag, Gorredijk en Heerenveen werden ingezet.

De brand was snel onder controle en overslag naar een naastgelegen landbouwschuur kon worden voorkomen. De waterwagen uit Heerenveen kon vrijwel direct retour naar de kazerne. De overige brandweerploegen hebben nageblust.

Brandende aanhanger

Vermoedelijk is in het bos een aanhanger met daarop banden in brand gevlogen. De boer heeft zelf een eerste bluspoging gedaan. Dit werd later overgenomen door de brandweer. Of de brand ook is overgeslagen naar het bos zelf is niet bekend.

Brandweer extra alert

Vanwege de aanhoudende droogte is de brandweer extra alert. Er is opgeschaald naar fase 2. Dit houdt in dat het al een langere tijd erg droog is in de natuur en dat de kans op een natuurbrand groot is.

