Gewonde na trap van paard bij stal in Drachten

vr 16 juni 2023 18.03 uur

DRACHTEN - Bij een stal aan het Noorderend in Drachten is vrijdag rond kwart voor vier een persoon gewond geraakt na een trap van een paard.

Twee ambulances en een traumahelikopter kwamen ter plaatse om eerste hulp te verlenen. Het slachtoffer is uiteindelijk per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Over de aard van de verwondingen is niets bekend.

