Vrouw racet door Drachten met xtc-pillen met opdruk ‘Max Verstappen’ in de tas

vr 16 juni 2023 13.20 uur

LEEUWARDEN - In haar tasje had ze xtc-pillen met de opdruk \'Max Verstappen 33’. Maar de 33-jarige inwoonster van Gorredijk was het levende bewijs dat niet elke burger de rijvaardigheden bezit van de bekende Formule 1-coureur.

Niet de skills van Max Verstappen

De officier van justitie zag er wel de ironie van in: de verdachte die voor haar zat was als een dolle door Drachten gereden, alleen had ze duidelijk niet de skills die Red Bull-coureur Max Verstappen op racecircuits op racecircuits over de hele wereld laat zien. "Zo snel als Max Verstappen heeft ze wel gereden, maar de vaardigheden van Max Verstappen bezit ze absoluut niet", aldus de officier.

Rijbewijs was geschorst

De vrouw reed met hoge snelheid door Drachten, haalde andere auto’s rechts in en knalde uiteindelijk tegen een lantaarnpaal. Na de botsing gaf ze zich nog steeds niet gewonnen en probeerde ze met de zwaar beschadigde auto weg te rijden. Ze mocht sowieso niet rijden, het rijbewijs was geschorst. De Gorredijkse was er in haar VW Golf vandoor gegaan toen ze door de politie dreigde te worden aangehouden.

Verdachte voldeed aan criteria voor veelplegers

De agenten kenden haar omdat ze vaker is aangehouden, onder meer voor onverzekerd rijden en rijden onder invloed van drugs. Ze voldeed aan de criteria voor veelplegers en werd zelfs extra in de gaten gehouden. In haar geval was dat omdat ze veelvuldig betrokken was geweest bij verkeersdelicten.

Op weg naar een sollicitatiegesprek

De rechter was benieuwd waarom in de auto gestapt terwijl ze niet mocht rijden. De vrouw antwoordde dat ze naar een sollicitatiegesprek moest. Een vriendin zou haar brengen, maar die haakte af. Behalve dat ze xtc-pillen in de tas had, werd in haar bloed sporen van speed aangetroffen. Tot grote verbazing van de rechter. "U was op weg naar een sollicitatiegesprek, was dat nu verstandig?"

Drugsprobleem onder controle

De verdachte zei dat ze destijds – in februari vorig jaar – verslaafd was. De pillen waren voor haar en haar vriendinnen, ze waren van plan om naar een festival te gaan. De reclassering stelde vast dat het drugsprobleem onder controle is. Na het ongeval moest de vrouw een poosje haar kinderen afstaan, daar heeft ze van geleerd zei ze. "Dat wil ik nooit meer, dat is voor mij een stok achter de deur".

Hulp met financiële problemen

Dat er geen ongelukken waren gebeurd, was volgens de officier meer geluk dan wijsheid. " Een auto is in potentie een dodelijk wapen, we mogen blij zijn dat er geen mensen geschept zijn". De officier had een gevangenisstraf kunnen eisen, maar dat deed ze niet. "Ik zie dat de verdachte op de goede weg is". Behalve dat ze van de drugs af is, krijgt de Gorredijkse hulp met het oplossen van haar financiële problemen. De officier eiste een werkstraf van 100 uur, een voorwaardelijke celstraf van twee weken en een voorwaardelijke rijontzegging van zes maanden en, voor het gevaarlijke rijgedrag, een boete van 500 euro. De rechter vonniste op alle punten conform de eis.