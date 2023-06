Verbouwde pand M.O.S. feestelijk geopend

do 15 juni 2023 22.30 uur

DRACHTEN - Het verbouwde pand van M.O.S. aan het Museumplein in Drachten is woensdag feestelijk geopend. Bij M.O.S. kunnen inwoners terecht voor een kop koffie, advies over opvoeden of activiteiten voor ouderen.

Het gebouw heet voortaan De Buren. Wethouder Pieter van der Zwan onthulde samen met Finny Luinstra de nieuwe naam. De feestelijke dag stond vol met activiteiten voor de inwoners en er werden rondleidingen gegeven, zodat iedereen de kans kreeg om een kijkje te nemen in het vernieuwde pand.