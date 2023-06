Scootmobieler gewond bij aanrijding in Drachten

do 15 juni 2023 14.20 uur

DRACHTEN - Een scootmobieler is donderdag aan het begin van de middag gewond geraakt bij een ongeval op de Noorderdwarsvaart in Drachten. De scootmobieler kwam in botsing met een auto.

De hulpdiensten werden omstreeks 12.12 uur opgeroepen voor het ongeval. Hoe het ongeval precies kon gebeuren is niet bekend. De persoon op de scootmobiel raakte gewond en is voor controle per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

De politie regelde tijdelijk het verkeer. De auto raakte beschadigd en is meegenomen door een berger.

FOTONIEUWS