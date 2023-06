Toch nog afscheidsdragrace op vliegveld Drachten

do 15 juni 2023 08.30 uur

DRACHTEN - Er wordt nog één keer geracet op het vliegveld in Drachten. Na bijna 50 jaar komt er een einde aan de dragraces op de airstrip van het vliegveld. De organisatoren hebben alles op alles gezet en hebben het voor elkaar gekregen dat in ieder geval dit jaar nog een keer volledig geracet kan worden.

Afscheidsrace

"Het vliegveld ziet deze ronde als een afscheidsrace", zo schrijft DHRA en 402 Automotive. "Uiteraard zijn we in gesprek om ook voor 2024 en erna het dragracen mogelijk te blijven maken. Of dit doorgaat en in welke vorm is nog onderwerp van gesprek".

Voor de afscheidsdragrace is een datum gevonden. Op 7 t/m 9 juli zal er geracet worden op de airstrip van het vliegveld.

Geen dragraces meer

Het bestuur van Stichting Vliegveld Drachten heeft begin dit jaar het besluit genomen om geen dragraces meer toe te staan op het luchthaventerrein. Deze beslissing is het gevolg van de ontwikkelingen van het vliegveld en de (veranderde) wettelijke regels.

Jarenlange relatie

Vanwege de jarenlange relatie tussen de organisatoren van de dragraces en ter voorkoming van juridische procedures is door de organisator van de dragraces in overleg met het bestuur van de Stichting Vliegveld Drachten gekeken of er toch een mogelijkheid was om nog eenmaal een afscheidsdragrace toe te staan.