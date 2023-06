Politie blust beginnende autobrand in Drachten

do 15 juni 2023 03.29 uur

DRACHTEN - Bij Vakgarage Terpstra aan de Giek in Drachten is in de nacht van woensdag op donderdag een bestelbusje in brand gevlogen. De brand werd rond 03.00 uur opgemerkt en de brandweer kwam met spoed ter plaatse.

De politie wist de beginende brand snel te blussen met een brandblusser. De brandweer heeft vervolgens het voertuig nageblust. De autodeur werd door de brandweer opengebroken.

Vrachtwagenchauffeur ontdekt brand

Een vrachtwagenchauffeur die op het industrieterrein aanwezig was om te laden en te lossen heeft de brand ontdekt. Het voertuig raakte flink beschadigd. Vermoedelijk gaat het om kortsluiting, maar brandstichting wordt niet uitgesloten. Uit de camerabeelden moet blijken of dit het geval is.

