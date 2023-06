Nationale Buitenspeeldag op PCBO De Spreng

wo 14 juni 2023 19.40 uur

DRACHTEN - De jaarlijkse Buitenspeeldag wordt in Nederland en België gehouden met het doel: kinderen te stimuleren om buiten te spelen en te sporten in hun eigen buurt. Ook PCBO De Spreng in Drachten deed hier woensdag aan mee en pakte groots uit.

Er waren zwembaden opgepompt en er stonden emmers met water klaar. Ook konden de kinderen genieten van opblaas speelgoed. De leerlingen kwamen enthousiast op school met allerlei waterpistolen van thuis. Groene zeep zorgde deze dag ook nog voor veel glijplezier.

In de plusklas van de Spreng werden de kinderen naast lekker buitenspelen ook extra uitgedaagd met waterproefjes. Naast allerlei activiteiten werden de leeringen ook getrakteerd op een waterijsje. Volgens de school was het voor alle kinderen en leerkrachten een heerlijke, verfrissende dag, die voor herhaling vatbaar is.

FOTONIEUWS