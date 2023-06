Amerikaanse hardcorepunkband Black Flag in Iduna

wo 14 juni 2023 10.00 uur

DRACHTEN - De Amerikaanse hardcorepunkband band Black Flag geeft op zondag 25 juni een optreden in poppodium Iduna. Black Flag wordt gezien als een van de grondleggers van het Amerikaanse hardcorepunkgenre.

Samen met tijdgenoten Bad Brains, Minor Threat, MDC en DOA stond Black Flag aan de wieg van het independent label en tourcircuit in de Verenigde Staten. Het oeuvre van de groep omvat 7 studioplaten en 2 livealbums. Rode draad en constante factor binnen Black Flag is gitarist, songwriter en labelbaas Greg Ginn.

De groep werd in 1976 opgericht in Hermosa Beach in Californië en komt in juni naar Europa voor een select aantal festival- en clubshows. Met een hernieuwde line-up met onder andere proskater Mike V (Vallely) op zang is Black Flag sinds 2013 terug van weggeweest.