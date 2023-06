Track-and-trace maakt einde aan zoektocht naar medische apparatuur in Nij Smellinghe

wo 14 juni 2023 08.00 uur

DRACHTEN - Medische apparatuur – zoals rolstoelen en infuuspompen – is in ziekenhuis Nij Smellinghe beter vindbaar sinds het ziekenhuis op 1 juni officieel een uniek track-and-trace-systeem in gebruik heeft genomen.

Het gaat om systeem Amy van QRS Healthcare, waarbij Nij Smellinghe heeft meegewerkt aan het ontwerp. Als eerste is het systeem begin dit jaar op de Kinderafdeling van het Vrouw Kind Centrum ingevoerd. Daar zijn al meer dan 100 apparaten van een locatie-tag voorzien. In de loop van 2023 sluiten de andere verpleegafdelingen aan. Al tijdens de pilot bleek dat het direct kunnen lokaliseren van medische apparatuur een waardevolle tijdbesparing oplevert van in ieder geval dertig minuten per dag.

Verplaatste apparatuur

Verplaatsbare medische apparatuur zoals infuuspompen, rolstoelen, bloeddrukmeters en bedden worden door zorgverleners en opgenomen patiënten de hele dag door gebruikt en kunnen daardoor steeds op een andere plek staan of liggen. Dit kan soms betekenen dat, met name binnen de Kliniek, de exacte locatie van een apparaat onbekend is. "Zoeken naar apparatuur is zonde van de waardevolle tijd die je als verpleegkundige aan patiëntenzorg wilt besteden. Bewezen is dat dit track-and-trace-systeem in ieder geval dertig minuten zoekwerk per dag bespaart", vertelt Léon Noorduin. Hij is teamleider Medisch Technologisch Beheer en initiatiefnemer van het systeem in Nij Smellinghe.

Zoektocht voorbij

Voor de afdeling Medisch Technologisch Beheer is track-and-trace-systeem Amy ook een uitkomst. Noorduin: "Onze afdeling onderhoudt en repareert medische apparatuur. Het scheelt tijd dat we niet meer hoeven te zoeken naar een rolstoel om deze bijvoorbeeld opnieuw te keuren. Dankzij dit track-and-trace-systeem lopen we er zo naar toe. Dat maakt het makkelijker om ons werk uit te voeren."

Uniek systeem

Het track-and-trace-systeem in Nij Smellinghe onderscheidt zich van andere systemen met een app waarin je op een plattegrond de exacte locatie van de medische apparatuur kunt zien. Noorduin: "In andere systemen zie je vaak alleen een ruimte- of kamernummer. Dan moet je maar net weten waar die kamer is. In onze app zie je een kaartje met de exacte locatie van alle medische apparatuur die van een locatie-tag is voorzien. Ook van een bloeddrukmeter van 20 centimeter kun je zien waar deze in een grote ruimte ligt. Dat vinden de gebruikers prettig, het geeft snel overzicht."

