Stroomstoring treft Boornbergum, Nij Beets en De Veenhoop

ma 12 juni 2023 16.36 uur

NIJ BEETS - Door een stroomstoring zaten maandagmiddag een aantal aansluitingen in Boornbergum, Nij Beets en De Veenhoop zonder stroom. Het gaat volgens netbeheerder Liander om 97 klanten.

Rond 16.40 uur hadden 50 daarvan weer stroom op het net. Even voor 17.00 uur liet Liander weten dat de storing was verholpen. Huishoudens en bedrijven in onderstaande straten hadden last van de storing:

Boarnburgumer Heawei

Domela Nieuwenhuisweg

Drachtster Heawei

Gearen

Kanaeldyk

Klusewei

Kraenlanswei

Krite