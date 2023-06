Kweektent met 16 hennepplanten geruimd in Drachten

zo 11 juni 2023 10.55 uur

DRACHTEN - Een kweektent met daarin 16 hennepplanten is zaterdag door de politie geruimd in Drachten. De plantage werd aangetroffen in een woning in een flat aan de Dwarswyk.

Een 34-jarige man uit Drachten is aangehouden. Een speciaal hennepteam heeft de plantjes vernietigd. De verdachte is verhoord en er is proces-verbaal opgemaakt.