Arrestatieteam ingezet na dreiging vuurwapen op de Kaden

zo 11 juni 2023 10.25 uur

DRACHTEN - Een bedreiging op de Zuidkade in Drachten liep zaterdagavond rond 20.20 uur volledig uit de hand. Er kwamen zo'n 10 politievoertuigen ter plaatse en zelfs het arrestatieteam werd ingezet. De agenten op locatie droegen de zogeheten zware vesten.

Volgens de politie zou er zijn gedreigd met een vuurwapen en een mes. De aanleiding hiervan was vermoedelijk een feestje bij de buren in de tuin wat voor geluidsoverlast zorgde. Volgens omstanders zou het gaan om een langlopend conflict wat deze avond volledig escaleerde.

Net nadat de politie ter plaatse kwam, zagen zij een voertuig wegrijden. Deze is tot stoppen gedwongen op de Singel. Door middel van een Benaderingstechniek Gevaarlijke Verdachten (BTGV) zijn twee personen uit de auto gepraat. Een 29-jarige man uit Drachten is aangehouden voor bedreiging. Een vrouw die ook in de auto zat mocht uiteindelijk weer gaan en is niet aangehouden.

Arrestatieteam

In een eetgelegenheid op de Zuidkade werd door het arrestatieteam een inval gedaan. Een 59-jarige man uit Drachten werd aangehouden, eveneens voor bedreiging. De politie heeft nog gezocht naar het vuurwapen, maar deze werd na een doorzoeking in het pand, een voertuig en de omgeving niet meer aangetroffen. Beide verdachten zitten nog vast en worden verhoord.

Getuigen gezocht

De politie heeft de zaak in onderzoek en is op zoek naar getuigen. Ook zijn zij op zoek naar eventuele (camera)beelden. Mensen die meer weten kunnen contact opnemen met de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).

