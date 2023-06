Zonnige hulpverleningsdag in Beetsterzwaag

za 10 juni 2023 20.30 uur

BEETSTERZWAAG - Brandweer, ambulances en ook bergers stonden zaterdag in de Hoofdstraat van Beetsterzwaag. Gelukkig geen ernstig ongeval, maar een hulpverleningsdag. Iedereen kon een kijkje nemen bij verschillende hulpverleners.

Zo demonstreerde de brandweer van Beetsterzwaag hoe zij een slachtoffer uit een auto kunnen bevrijden. Lieten bergingsbedrijven Tolman uit Beetsterzwaag en Betten uit Sneek zien hoe een vrachtwagen weer rechtop gezet wordt nadat deze op z'n zijkant terecht is gekomen. En konden de bezoekers een kijkje nemen in een ambulance.

Maar natuurlijk was er ook nog veel meer te zien. Het orgaanvervoer van Kijlstra aanwezig met twee auto's, handhaving had twee motoren en een auto mee en er stonden verschillende oude brandweervoertuigen. In het park konden bezoekers zelf ervaren hoe het is om met brandweer gereedschap te werken.

De traumahelikopter kwam even na 14.00 uur aan in Beetsterzwaag, maar moest al snel weer door voor een melding. Toen hun inzet daar niet nodig bleek kwam de Lifeliner 4 weer terug. De gele helikopter trok een hoop bekijks.

De hulpverlenignsdag was onderdeel van het Sweachster Brandweer Festival.

