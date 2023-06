Santa Maxima toertocht door Friesland

za 10 juni 2023 20.09 uur

EASTERMAR - 26 graden, een mooie zomerse dag en dan kom je een groep van 19 motorrijders tegen in de Friese dorpen, verkleed als kerstman! Dat deed menig omstander verbazen, maar vooral ook lachen. Het waren de motorrijders van Santa Maxima Friesland die zaterdag een toertocht door Friesland maakten.

Hun doel: aandacht vragen en donaties werven voor het Prinses Maxima Centrum voor kinderoncologie in Utrecht. Het initiatief was van Petra Reitsma die in 2022 het platform Santa Maxima Friesland opstartte, een onderdeel van Santa Maxima Nederland. Ze vertrokken vanaf motorcamping ’t Witveen in Eastermar, die de motorrijders vrijblijvend voorzag van koffie en thee.

De tocht reed binnendoor via kleine dorpen naar Leeuwarden. Daar hebben ze flyers uitgedeeld en met mensen op straat gesproken.

Daarna zijn ze binnendoor verder gereden naar Franeker, ook daar is geflyerd, werd er spontaan kerstmuziek gespeeld door de straatmuzikanten en hebben de kerstmannen ludiek op het terras gezeten.

Ook hier zijn weer mooie gesprekken gevoerd met de mensen op straat en het terras. De rit eindigde bij motorzaak Friese Motorexperts in Menaam. Ook zij waren zo gastvrij om de inmiddels bezwete kerstmannen kosteloos van fris en van een ijsje te voorzien. Hier konden ze nog even napraten over de geslaagde dag.

De kerstmannen hebben deze dag zo´n €435,- opgehaald. In 2022 heeft Santa Maxima Friesland €3.500 opgehaald en Santa Maxima Nederland heeft €22.406

Het hele jaar kan er nog gedoneerd worden via https://www.maximaalinactie.nl/fundraisers/santa-maxima-friesland

FOTONIEUWS