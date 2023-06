Fietser gewond na aanrijding op rotonde in Drachten

za 10 juni 2023 14.53 uur

DRACHTEN - Op de rotonde van de Burgemeester Wuiteweg met de Berglaan in Drachten is zaterdag rond 14.20 uur een man aangereden. De man fietste over de rotonde en werd over het hoofd gezien door een automobiliste. De fietser raakte bij het ongeval gewond.

Het slachtoffer kwam vanaf de Burgemeester Wuiteweg en reed richting het centrum. Een ambulance kwam ter plaatse voor eerste hulp. Uiteindelijk moest de jongeman mee naar het ziekenhuis.

