Feestelijk onthaal wandelaars Avondvierdaagse in Burgum

za 10 juni 2023 09.27 uur

BURGUM - Ruim 400 ouders en kinderen liepen deze week de Avondvierdaagse in Burgum. Vrijdagavond was een feestelijk onthaal op de Markt in Burgum. De stoet liep daarna via de Lageweg en de Schoolstraat naar Glinstra State.

De deelnemers konden kiezen uit twee afstanden: 5 en 10 kilometer.

Met drumband de Marko's voorop werd het een feestelijk onthaal in het centrum van Burgum.

FOTONIEUWS