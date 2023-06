Bankpasfraudeurs aangehouden dankzij alerte Drachtster

vr 09 juni 2023 15.00 uur

LEEUWARDEN - Dankzij het wakkere optreden van een inwoner van Drachten kon de politie in september 2021 twee zogeheten bankpasfraudeurs uit Flevoland aanhouden. De een was eind maart al voor de rechter geweest, de ander was vrijdag aan de beurt.

Babbeltruc

De verdachte, een 22-jarige inwoner van Almere, was opgepakt samen met een destijds 20-jarige man uit Lelystad. Via een babbeltruc was geprobeerd het slachtoffer uit Drachten zover te krijgen om zijn bankpas af te staan. Daar trapte de Drachtster niet in. Toen een van de mannen aan de deur kwam om de pas op te halen, zette de Drachtster hem op de foto. De pasophaler werd door de politie herkend, het duo werd nog dezelfde avond aangehouden.

Handelwijze oplichters was identiek

Diezelfde dag was de truc wel gelukt in het Groningse Warffum. Een inwoner van die plaats had de pinpas met code afgestaan en was even later 8000 euro lichter. De handelwijze van de oplichters was telkens identiek. Voornamelijk oudere mensen kregen een telefoontje dat er iets verdachts gebeurde of stond te gebeuren met hun bankrekening.

Om verdere onregelmatigheden voor te zijn zou iemand van de bank langskomen om de pinpas – met code - op te halen.

Een kleine 50.000 euro van de rekeningen gehaald

Vrijwel altijd deden de nietsvermoedende slachtoffers wat hen werd gevraagd en werd er vervolgens duizenden euro’s van hun rekening gepind. De Almeerder moest terechtstaan voor negen zaken die zich in het hele land hadden afgespeeld: van Warffum en Drachten tot Bergen op Zoom en Roosendaal. In totaal was er in anderhalve maand tijd een kleine 50.000 euro van de rekeningen van de slachtoffers gehaald.

Cadeaubonnen van de Bijenkorf

Met de pas werd soms geld gepind, vaak werden er ook cadeaubonnen van de Bijenkorf van gehaald en eenmaal was er bij een dure winkel in Amsterdam voor 4800 euro aan exclusieve kleding gekocht. Toen de twee Flevolanders werden aangehouden hadden ze een envelop bij zich met 160 briefjes van 50 euro; de 8000 euro van het slachtoffer uit Warffum. De Almeerder zei dat hij enkel in opdracht had gehandeld en niet de namen van de opdrachtgevers kende.

Communicatie verliep via Snapchat

Hij reed de pasophalers naar de adressen, maar hij had ook een paar keer geld gepind. De communicatie met de opdrachtgevers en degene nep-bankmedewerker die de slachtoffers belde verliep ook via Snapchat. Hij was via Snapchat benaderd met de vraag of hij snel geld wilde verdienen. Omdat de financiële situatie thuis krap was, was hij er op in gegaan.

Zaak heeft lang op de plank gelegen

De zaak heeft lang op de plank gelegen en daar hield de rechter rekening mee bij de strafmaat. De rechter woog ook mee dat de Almeerder de afgelopen twee jaar een positieve draai aan zijn leven heeft gegeven: hij volgt een studie en is niet meer met Justitie in aanraking geweest.

Professionele bende

De officier van justitie had de indruk dat er een professionele bende achter de oplichtingspraktijken zat. Zij eiste een gevangenisstraf die gelijk was aan het voorarrest – de Almeerder heeft 41 dagen vastgezeten – plus 79 dagen voorwaardelijk, met een aantal voorwaarden, zoals melden bij de reclassering, het volgen van een opleiding en meewerken aan schuldhulpverlening. Verder legde de rechter een werkstraf op van 200 uur. De inwoner van Lelystad is eind maart veroordeeld tot een deels onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Bij hem kon alleen betrokkenheid bij de zaken in Warffum en Drachten worden bewezen.