Vanaf 9 juni geldt een rook- en stookverbod in Opsterland

vr 09 juni 2023 11.15 uur

BEETSTERZWAAG - Vanwege de aanhoudende droogte en weersverwachting geldt vanaf 9 juni 2023 een rook- en stookverbod in de gemeente Opsterland. Dit gebeurt op advies van de brandweer.

In bossen en natuurgebieden is het verboden om te roken en om vuur te stoken. Daarnaast is het in de hele gemeente verboden om in de open lucht vuur te stoken of te hebben.

Eén nonchalant weggegooide sigarettenpeuk of stuk glas kan volgens de brandweer al de oorzaak zijn van een brand die een groot natuurgebied verwoest.

Het is nog wel toegestaan om in eigen tuin een vuurtje te stoken, maar let hierbij goed op. Laat het vuur of de barbecue niet onbeheerd achter en zet een emmer water klaar. Want ook in je tuin of naast je woning is het droog en kan brand ontstaan. Het is dus belangrijk om ook daar alert op te zijn.