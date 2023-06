De heer Meinema blaast 100 kaarsjes uit

do 08 juni 2023 16.09 uur

BURGUM - Op donderdag 8 juni is het precies 100 jaar geleden dat meneer Meinema het levenslicht zag. Burgemeester Jeroen Gebben bezoekt hem die dag om hem te feliciteren.

Jan Lolke Meinema groeide op in een gezin van 11 kinderen in Metslawier. Al op 14-jarige leeftijd ging hij bij boeren langs te gaan om met de hand te melken, wat destijds nog gebruikelijk was. Na zijn huwelijk mevrouw Meinema op 25 mei 1950 verhuisde het paar naar Oostrum. Daar werd de heer Meinema vaste melker bij een lokale boer.

Na 6 jaar kreeg hij de kans om het akkerbouwbedrijf van zijn vader in Metslawier over te nemen, waardoor hij terugkeerde naar zijn geboorteplaats. Naast het runnen van zijn eigen bedrijf, was Jan Lolke ook in de weekenden nog melker bij diverse boeren. Helaas moest hij vanwege rugklachten stoppen met zijn werk in de landbouw. Daarna bezorgde hij vele jaren trouw de Leeuwarder Courant, het Friesch Dagblad en het kerkblad.

Op latere leeftijd verhuisde meneer samen met zijn vrouw naar Burgum, waar ze nog altijd samen wonen. Ze hebben vier kinderen, twee zonen en twee dochters, waarvan helaas één dochter is overleden. Daarnaast heeft hij de vreugde van maar liefst 11 kleinkinderen en 18 achterkleinkinderen. In zijn vrije tijd damt en rummycupt meneer Meinema nog graag.

