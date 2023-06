Scholiere aangereden op rotonde bij Splitting

wo 07 juni 2023 09.12 uur

DRACHTEN - Een scholiere werd woensdagochtend aangereden door een automobiliste op de rotonde van de Splitting met de Ureterpvallaat in Drachten. Het ongeval vond even voor 9.00 uur plaats.

Zowel de politie als een ambulance kwamen ter plaatse voor de eerste hulpverlening. Het slachtoffer was bezig per fiets de weg over te steken en de bestuurster van een bestelbusje zag haar over het hoofd. Een aanrijding was het gevolg.