Holwert wordt in het licht gezet in de avond

di 06 juni 2023 15.20 uur

HOLWERT - Dorpsbelang Holwerd wil het dorp Holwert in het licht zetten in de donkere dagen van de herfst en winter. Dorpsbelang ontving 10.000 euro subsidie via de IMF subsidie van de provincie Fryslân.

Het doel van het project is het verlichten van diverse locaties in Holwert. De Holwerter Sint Willibrordus kerk, de thuishaven voor vele inwoners en een baken, wordt opnieuw in het licht gezet voor een permanent en duurzaam karakter.

Ook de oude stellingmolen De Hoop zal als beeldmerk worden verlicht. In de gezellige theaterzaal van het mooie MFA wordt de oude verlichting gedemonteerd en voorzien van sfeervolle nieuwe verlichting.

Dorpsbelang Holwerd heeft het totale project begroot op 34.921 euro.