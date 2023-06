Vrouw raakt zwaargewond na trap van paard

di 06 juni 2023 09.55 uur

HAULERWIJK - Een vrouw raakte maandagmiddag zwaargewond nadat ze een trap van een paard had gekregen. Het incident vond omstreeks 17.00 uur plaats bij een manege aan de Elleboogsvaart in Haulerwijk.

Het slachtoffer raakte zwaargewond en veel hulpdiensten kwamen ter plaatse. Naast de politie en een ambulance kwam ook het Mobiel Medisch Team (MMT) per helikopter ter plaatse.

Het slachtoffer is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De arts van het MMT is meegegaan in de ambulance om het personeel te assisteren.