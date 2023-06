Meer dan 1500 jongeren op Techniek Tastbaar in Dokkum

ma 05 juni 2023 17.08 uur

DOKKUM - Techniek Tastbaar, het energieke doe- en beleef-event in de wereld van techniek, was vrijdag een daverend succes. Meer dan 1500 enthousiaste jongeren verzamelden zich bij het Dockinga College in Dokkum om kennis te maken met de fascinerende wereld van technologie.

Een van de hoogtepunten van het evenement was de aanwezigheid van ABD - Renault, Nissan en Dacia, waar jongeren de kans kregen om de elektronica in sportwagens van dichtbij te ervaren.

Marianne van ABD legt uit: "We willen jongeren laten zien dat het beroep van automonteur tegenwoordig veel meer omvat dan alleen sleutelen. Er zit steeds meer elektronica in een auto, dat ook weer nieuwe uitdagingen met zich meebrengt."

Terwijl jongeren plaatsnamen in de auto en het gaspedaal intrapten, werden ze door Folkert Sinnema, docent Autotechniek van het Friesland College, op de computer begeleid. Sinnema voegde eraan toe: "Met behulp van grafieken leggen we uit hoe de elektronica in een auto werkt. Dit aspect wordt steeds belangrijker voor de monteur."

Maar liefst 25 bedrijven presenteerden op Techniek Tastbaar in Dokkum een breed scala aan technologische hoogstandjes. Van metselen en schilderen in een klaslokaal tot het virtueel spuiten van een autodeur met een VR-bril bij de stand van Hoogstra Autoschadespecialist.

Deelnemers ontvingen achteraf een beoordeling op basis van de juiste hoeveelheid verf, waardoor ze een hands-on ervaring hadden met het vakmanschap van autoschadeherstel.

Ook de modelvliegclub was aanwezig met prachtige modellen. "We willen graag laten zien wat voor prachtige hobby het modelvliegen is", vertelt Jacob Taekema, voorzitter van Club Aeria. "Vooral de vliegsimulator is een succes, we hebben al de hele ochtend aanloop." Techniek Tastbaar in Dokkum werd wederom met veel succes georganiseerd door Kennislab Noordoost-Fryslân. "De kracht van dit evenement is het enthousiasme van de lokale bedrijven" geeft Ben Jansen, programma manager van Kennislab NOF aan.

Dit jaarlijkse evenement blijft jongeren inspireren en enthousiasmeren voor de boeiende wereld van techniek. De enorme opkomst van meer dan 1500 jongeren bewijst dat technologie een tastbaar avontuur is waar zij maar al te graag deel van uitmaken.

