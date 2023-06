Jubileum: 25 jaar SanjesSafari

ma 05 juni 2023 11.07 uur

FEANWâLDEN - Deze maand staat bij SanjesSafari in het teken van het 25 jarig bestaan. Op zaterdag 27 mei 2023 was het precies 25 jaar geleden dat het park, toen nog onder de naam Sanjesfertier, haar deuren opende.

Geïnspireerd door Oranjestad opende ondernemer Klaas Visbeek op het voormalig terrein van openlucht zwembad \'De Nije Sanjes’ in 1998 een speelpark aanvankelijk bestaande uit één hal. Het bleek een succes en al snel werd het park uitgebreid.

Door de jaren heen heeft het park vele upgrades gehad en in 2012 maakte het naastgelegen amusementspark, eveneens opgezet door Visbeek, plaats voor een dierenpark. Inmiddels is het bedrijf overgegaan van vader op zoon en heeft Wimer Visbeek de dagelijkse leiding.

Het park mag nu jaarlijks zo’n 60.000 bezoekers verwelkomen. "We zijn een echte dag attractie geworden", aldus Visbeek, "maar wat door de jaren nooit is veranderd, is dat we kinderen nog steeds uitdagen om zelf te bewegen."

Met een historische route, kunnen bezoekers op diverse plekken in het park zien wat er zich in 25 jaar heeft afgespeeld. Ook is er de hele maand juni een speurtocht waarmee bezoekers kans kunnen maken op leuke prijzen. Het park is dagelijks geopend van 9:30 tot 18:00u.