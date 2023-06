N355 7 weken dicht voor groot onderhoud

za 03 juni 2023 16.00 uur

GRIJPSKERK - Het verkeer op de N355 vanuit Buitenpost kan vanaf 5 juni niet naar Groningen rijden. Er vinden op de provinciale weg van maandag 5 juni t/m vrijdag 21 juli werkzaamheden plaats.

De weg is toe aan onderhoud: de bovenste asfaltlagen tussen Grijpskerk en Visvliet worden vervangen. Het werk wordt in verschillende fases uitgevoerd.



De werkzaamheden worden in de volgende fases uitgevoerd:

Fase 1: Vanaf maandag 5 juni 06.00 uur tot en met zondag 25 juni is de Friesestraatweg dicht vanaf de kruising Bindervoetpolder tot voor de verkeerslichten bij Grijpskerk.

Fase 2: Vanaf maandag 26 juni 06.00 uur tot en met vrijdag 21 juli is de Friesestraatweg dicht vanaf de kruising stoplichten Grijpskerk tot de Friese grens bij Visvliet.

Fietsers, voetgangers

Vanwege de werkzaamheden is de weg gestremd voor al het verkeer. Het doorgaande verkeer wordt omgeleid.

Fietsers en voetgangers kunnen van naastgelegen fiets- en voetpaden gebruik blijven maken. De fietspaden die de provinciale weg oversteken zijn tijdens de werkzaamheden wel gestremd. De fietspaden mogen niet gebruikt worden voor gemotoriseerd verkeer.

Stremming en waar langs omrijden?

Doorgaand verkeer wordt tijdens fase 1 vanaf het oosten omgeleid via de N983 Roodehaan en de N361 Wehe-den Hoorn en Leens.

Vanaf het westen wordt het verkeer omgeleid via de N358 Skieding - Uterwei en de N355 via Buitenpost.



Voor fase 2 geldt dat het verkeer omgeleid wordt via de N358 Skieding - Uterwei en N355 via Buitenpost. Er kan dan weer gereden worden over de N388 richting Zoutkamp omdat fase 1 (Grijpskerk Bindervoetpolder - kruising stoplichten Grijpskerk) dan weer toegankelijk is.