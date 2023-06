Turfrace door centrum van Drachten met jaag-wedstrijd

za 03 juni 2023 10.05 uur

DRACHTEN - De Turfrace Smallingerland deed vrijdag het centrum van Drachten aan. Het is een tweedaagse zeilrace waaraan skûtsjes of pramen mee kunnen doen.

Er werd gestreden in twee klassen: skûtsjes boven de 15 meter en skûtsjes, snikken en pramen onder de 15 meter.

De schepen begonnen 's middags in De Veenhoop om vervolgens naar het centrum van Drachten te varen. Alle schippers kwamen uiteindelijk samen in de passantenhaven in Drachten.

Vanaf de brug de Piip in Drachten richting de haven in Drachten Centrum werd op vrijdagmiddag over een afstand van ca. 700 meter een jaagwedstrijd gehouden. Met een touw moest het schip getrokken worden.

De zeilwedstrijd gaat zaterdagochtend verder vanuit Drachten naar Opeinde, Rottevalle, Oudega, Smalle Ee, De Veenhoop en het buurschap Buitensverlaat. Tijdens de wedstrijd is het de bedoeling dat de motor zo weinig mogelijk gebruikt wordt. Als zeilen niet gaat, wordt het voor de bemanning dus bomen en jagen.

