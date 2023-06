Scootmobiel-rijder te water in vaart in Appelscha

vr 02 juni 2023 19.30 uur

APPELSCHA - Aan de Vaart in Appelscha raakte vrijdagavond een man te water. Het is onbekend wat er precies gebeurd is.

Om 18.19 uur werden de hulpdiensten opgeroepen. De man was kopje onder gegaan in het water. Hij is opgevangen door omstanders en ambulancepersoneel. Het slachtoffer had veel pijn en hij is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.