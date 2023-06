Wagenborg beperkt afvaarten naar Ameland en Schiermonnikoog

vr 02 juni 2023 10.14 uur

HOLWERT - Wagenborg beperkt afvaarten naar Ameland en Schiermonnikoog. Vanaf 20 juni is het zover. Voor de rest van het jaar zal een flink aantal afvaarten naar de eilanden worden geschrapt vanwege de veiligheid voor de passagiers en de bemanning.

Wagenborg Passagiersdiensten heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gevraagd om de dienstregeling zo aan te passen dat de schepen elkaar niet meer hoeven te passeren.

Onderzoeksinstituut Marin heeft, in opdracht van Wagenborg Passagiersdiensten, een studie laten doen waarin het onderzoeksbureau concludeert dat de vaarweg op het overgrote deel niet aan de normen voldoet om schepen elkaar te laten passeren.

De gemeente Ameland maakt zich grote zorgen en heeft hierover contact met Rijkswaterstaat, het Ministerie van I&W en rederij Wagenborg. Burgemeester Leo Pieter Stoel: "We maken ons, net als onze bewoners en ondernemers, ernstig zorgen over de bereikbaarheid van Ameland op korte en lange termijn. De geul is de levensader van ons eiland. Als deze aangekondigde maatregelen doorgaan heeft dat gevolgen voor iedereen op het eiland; (speciaal onderwijs) leerlingen die aan het vasteland naar school moeten, onze veiligheid bij calamiteiten en werknemers die dagelijks heen en weer reizen zijn een paar voorbeelden."

Het is volgens de burgemeester onmogelijk om de vaargeul alleen enkelvoudig te gebruiken. "Daarom dringen we al langere tijd bij het Ministerie aan op een snelle oplossing." Stoel weet ook dat de gemeente er weinig invloed op heeft. Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor het op diepte houden van de geul, de staatssecretaris van I&W is de concessieverlener en de reder beslist of er veilig gevaren kan worden. "We roepen deze partijen dan ook nadrukkelijk op om zo snel mogelijk met een oplossing te komen."

De defecte brug op de pier van Holwert is deze vrijdag nog steeds niet 100% gerepareerd. De brug is in beheer van Rijkswaterstaat en ging maandagavond stuk. De brug kan nog wel gebruikt worden dankzij de inzet van een kraan die handmatig het wegdek optilt en laat zakken.