Kollumse opgepakt na diefstal van duizenden euro's aan boodschappen

vr 02 juni 2023 10.00 uur

KOLLUM - Een 27-jarige vrouw uit Kollum is donderdag door de politie in de kraag gevat nadat ze een diefstal pleegde in supermarkt Jumbo in Kollum. De vrouw zou voor duizenden euro's hebben buitgemaakt.

De dievegge zou in een periode van een half jaar heel vaak diefstallen hebben gepleegd in de supermarkt. Donderdagochtend had ze voor 15 euro gestolen en werd ze op heterdaad betrapt. "Ze wordt ook van eerdere diefstallen bij diezelfde winkel verdacht, die worden nog onderzocht." zo laat de politie WâldNet weten.

Om de producten ongezien langs de kassa te krijgen, verstopte ze alles in een kinderwagen en liep daarna - zonder deze producten af te rekenen - naar buiten.

De Kollumse had op de bewuste ochtend ook bij de Poiesz in Kollum gestolen. Na haar aanhouding is ze overgedragen aan de politie die haar meegenomen heeft naar het politiebureau.