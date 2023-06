Massale politie-inzet bij pizzeria in Kollum

do 01 juni 2023 21.35 uur

KOLLUM - De politie kwam donderdagavond met meerdere politiewagens ter plaatse bij Pizzeria Kimberley aan de Voorstraat in Kollum. In de pizzeria had een schermutseling plaatsgevonden tussen een 16-jarige medewerker en een 30-jarige man uit Kollum. De man werd uiteindelijk het restaurant uitgezet.

Volgens een getuige betrof het een zwager van het getroffen gezin aan de Tunen in Kollum. Daar werd woensdagavond een steen door het raam gegooid. De 30-jarige man kwam donderdagavond verhaal halen.

Vanuit het niets stond de man in de zaak. De man zou - volgens de medewerkers van de pizzeria - gelijk op de zestienjarige zijn afgekomen en begon hem in elkaar te slaan. De Kollumer zelf ontkent dat: "Ik kwam daar binnen om verhaal te halen omdat mijn zoon werd bedreigd maar toen werd ik meteen in elkaar geslagen door 12 man...."

De aanwezige personeelsleden (en/of familie en vrienden) hebben de man na een schermutseling uit het gebouw uitgezet. Hij raakte daarbij zelf ook gewond. Volgens de Kollumer is hijzelf juist naar buiten gekropen omdat hij werd geschopt. De politie kwam bij hem thuis om de aangifte op te nemen.

Met de zestienjarige jongen zou het na de mishandeling niet goed gaan. Hij had nog veel last nadat hij een pak slaag had gekregen.

De politie kwam met meerdere voertuigen ter plaatse maar het is onbekend of er ook mensen zijn aangehouden. De pizzeria deed aangifte tegen de man. Op het moment van aankomst was hij al vertrokken.

