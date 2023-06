Waddenzee viert 14 jaar Werelderfgoed

do 01 juni 2023 10.26 uur

HOLWERT - Op zaterdag 24 juni viert de Waddenzee haar 14e verjaardag als Werelderfgoed. Het is dan 14 jaar geleden dat UNESCO dit prachtige gebied officieel erkende als Werelderfgoed.

Zoals gebruikelijk wordt dit gevierd op de laatste zaterdag van juni tijdens de Dag van het Wad.

Tijdens de viering wordt stilgestaan bij de buitengewone kenmerken van dit gebied, krijgen bezoekers en bewoners de kans om kennis te maken met de Waddenzee en wordt de kwetsbaarheid ervan benadrukt. Samen met ondernemers uit het Waddengebied en de Waddenvereniging organiseert Visit Wadden op dertien locaties een ontbijtevenement.

Al 14 jaar Werelderfgoed

De Waddenzee wordt al 14 jaar lang beschermd als Werelderfgoed en is uitgeroepen tot het 'Mooiste natuurgebied' van Nederland. Het is een van de laatste grote getijdengebieden waar natuurlijke krachten vrij spel hebben. Elke keer dat je het bezoekt, is het anders. Water, slib en zand verplaatsen zich met de getijden. Geulen, prielen en slenken zorgen ervoor dat slik- en zandplaten droogvallen, wat rustplaatsen biedt aan zeehonden en foerageerplekken voor vogels. De zeebodem lijkt kaal, maar is eigenlijk vol leven. Dit kwetsbare gebied verdient bescherming, en daarom vieren we jaarlijks de toegekende UNESCO-status als Werelderfgoed Waddenzee.

Ontbijt op bed

Een verjaardag vier je met ontbijt op bed. De Waddenzee ontbijt dan ook het liefste op de dijk. Op maar liefst dertien locaties van Noord-Holland tot aan Groningen wordt een ontbijt geserveerd door lokale ondernemers die dicht bij de dijk zitten. Liefhebbers kunnen meedoen aan het ontbijt. Zie daarvoor www.dagvanhetwad.nl

Het ontbijten op de dijk wordt mede mogelijk gemaakt door Visit Wadden, de Waddenvereniging en 13 ondernemers uit het Waddengebied.